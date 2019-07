Crema un camió a l'AP-7 a Borrassà i complica la circulació

Un camió ha cremat totalment a l'AP-7 al seu pas per Borrassà.



A causa d'aquest incident, que ha tingut lloc quan passaven deu minuts per les deu, hi ha un carril de la carretera obert en sentit Girona. I prèviament s'ha hagut de tallar totalment la calçada.



L'accident ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 32, al seu pas per Borrassà, en sentit Girona d'aquesta autopista.



A lloc hi ha treballant quatre dotacions dels Bombers i els Mossos d'Esquadra.



L'incendi s'ha donat per extingit quan faltaven pocs minuts per les deu del matí.



El camió transporta begudes alcohòliques i ha cremat totalment, segons els Bombers.



La situació viària pot ser complicada al llarg del matí. S'hi han generat tres quilòmetres de cues.





?? Finalitzats els treballs d'extinció de l'incendi del camió que ha cremat a l'AP-7 a Borrassà sentit Girona.



?? S'acaba d'obrir ara mateix 1 carril a la circulació.



Efectius continuen treballant @bomberscat @mossos pic.twitter.com/aEQy8iU7SW — Trànsit (@transit) 17 de juliol de 2019