La DO Empordà celebrarà el novè Tast de vins d'alçada al cim del Puigmal

La Denominació d'Origen (DO) Empordà celebrarà diumenge el novè Tast de vins d'alçada al cim del Puigmal amb l'objectiu de situar els vins empordanesos al sostre de les comarques gironines, a gairebé tres mil metres d'altitud. Es tracta d'un popular tast que és un gest simbòlic que pretén posar de manifest l'esforç dels productors per millorar els vins i la intenció de situar-los el més amunt possible.

Els cellers que participaran al tast són: AV Bodeguers, Celler Arché Pagès, Celler Brugarol, Mas Llunes, Oliveda i Vinyes dels Aspres. Cada celler aporta un dels seus vins. La jornada començarà a les deu del matí amb la sortida des del coll de Fontabla. Al migdia està previst arribar al cim, on es farà el tast, i cap a la una es tornarà a baixar.