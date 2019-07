Un camió amb begudes alcohòliques s'incendia a l'AP-7 a Borrassà

Un camió va quedar completament calcinat ahir a l'AP-7 al seu pas per Borrassà en incendiar-se mentre circulava. Això va afectar la via i va complicar la circulació durant dues hores. L'incendi no va causar cap ferit.

L'incident va passar quan passaven deu minuts de les deu del matí, i fins a tres quarts de dotze no es va poder normalitzar la circulació, segons va informar Autopistes.

El camí es va incendiar quan circulava a l'altura del quilòmetre 32, al seu pas per Borrassà, en sentit Girona en aquesta autopista.

Al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Els Bombers van fer-se càrrec de l'incendi, que es va donar per extingit quan faltaven pocs minuts per a les deu del matí. Tot i això les flames van calcinar el vehicle. El camió transportava begudes alcohòliques.

Els Mossos van haver de restringir el trànsit en alguns carrils de l'autopista mentre es portaven a terme les tasques d'extinció del foc i la posterior retirada del vehicle. Això va comportar que la circulació, densa a aquesta època de l'any, es compliqués durant bona part del matí. S'hi van generar cues de tres quilòmetres mentre es va mantenir un únic carril obert de la carretera, en sentit Girona.