El cantant de Brams obre un hostal a Portbou

Després de vuit anys en política municipal -els darrers quatre com a regidor que s'ha encar-regat de fer funcionar les finances de l'Ajuntament de Berga amb el primer govern de la CUP a la ciutat- el popular cantant de Brams, Francesc Ribera, Titot, ha iniciat un nou projecte de vida lluny de la gestió municipal i a més de 200 quilòmetres del Berguedà. Des del mes d'abril passat, Titot regenta un petit hostal a l'Alt Empordà amb l'objectiu d'iniciar un nou projecte que neix «de la necessitat de fer coses i no de quedar-me estancat».

Francesc Ribera ha explicat a Regió7 que tot i que sempre havia estat centrat en l'àmbit de la música «he treballat per crear projectes des de zero». En aquest cas, «torno a buscar aquest començar des de zero, però en un àmbit al qual no estic acostumat: el de l'hostaleria», ha explicat.

L'hostal Portbou va obrir portes el 17 d'abril passat i aquest estiu, Titot, viu la primera temporada alta estival. La prova de foc per comprovar com funciona l'establiment i començar-se a adaptar a la nova vida. «Jo ja sabia que plegava de l'Ajuntament de Berga després de quatre anys a l'oposició i quatre al govern i em semblava bé a nivell personal haver aportat el que podia al projecte amb els reptes que ens havíem plantejat i amb uns resultats a les eleccions que han estat una recompensa de la gent a la gestió que s'ha fet», explica. «Ja feia un any que tenia la idea al cap de fer un gir radical i buscar un hostal a la costa, petit i en un espai poc massificat i vaig començar a fer estudis de mercat. Després d'estudiar una trentena de traspassos i lloguers, vaig triar aquest hostal perquè s'adaptava més als meus interessos i necessitats.»

«Portbou és un lloc que em cridava l'atenció perquè no és un destí turístic especialment conegut, perquè es coneix pel vent, pel tren, per ser el límit de l'Estat espanyol, però no com a destí turístic. Ha tingut un caminar diferent a la resta de pobles de la costa Brava que als 60 es van abocar al turisme», assegura. L'Hostal Portbou -abans Hostal Costa Brava- té quaranta anys de trajectòria. «La persona que ho portava va morir i els hereus ho llogaven perquè no volien seguir amb el negoci», explica.

Des de fa uns mesos Titot ha deixat els comptes del consistori berguedà per endinsar-se de ple en la gestió de l'hostal: «estic les hores que em toca a recepció, porto la direcció i també els tema de subministraments i comandes de material», explica. «He vingut a treballar», assegura. De moment, únicament ofereix allotjament i esmorzar als hostes de les 21 habitacions que té disponibles i serveix sopars freds divendres i dissabtes a l'espai gastronòmic de la Pamtomataria «No tenia capacitat d'obrir el restaurant de l'hostal a la vegada, i per això hem començat amb una oferta senzilla de productes de proximitat de l'Empordà» -i algun del Berguedà.

De moment està satisfet del canvi de rumb que ha iniciat la seva vida. «Encara se'm fa estrany veure el mar per anar a treballar», diu, «i encara ha de passar un any per fer una valoració de tot plegat, però he vingut a jugar i a buscar una mica de pau», afegeix. «Ara per ara, tinc poc temps de descansar. La gent ve a dormir a casa i jo, com aquell qui diu, no dormo», bromeja.