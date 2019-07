El govern de Figueres es veu forçat a reobrir un dels bars polèmics tancats aquest any

El govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem, Guanyem) s'ha vist obligat a permetre la reobertura d'un dels locals polèmics tancats fa uns mesos. Se'l va clausurar per no complir amb les ordenances, no per temes de seguretat ciutadana i, una vegada resoltes les mancances, els tècnics municipals han informat que s'havia de permetre la reobertura. Des de principi de juny disposa dels informes favorables. Temen que acabi passant el mateix amb la resta de locals clausurats. El govern treballa per elaborar un pla per verificar la situació de tots els locals de la ciutat.

L'establiment que es reobre comporta queixes veïnals des de fa anys per sorolls però també per temes com baralles al carrer o venda de droga. L'Ajuntament ha tramitat en els darrers anys desenes de denúncies per vulnerar les ordenances de civisme.



Competències per clausurar

Aquest any l'Ajuntament va obtenir les competències que va demanar a la Generalitat de control dels establiments públics que li atorguen capacitat per poder-los tancar, i el mes d'abril va començar a clausurar alguns establiments problemàtics. El 14 d'abril, el del carrer Sant Pau.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas (PSC), ha explicat que, malgrat el gran dispositiu policial que es va muntar, no es va tancar per temes relacionats amb la seguretat ciutadana sinó per incomplir amb les ordenances, «per incomplir normatives purament administratives». Els responsables dels locals tenien un termini per resoldre els incompliments de l'establiment com deficiències als lavabos.

A partir del 7 de juny, diu Casellas, hi ha els informes favorables. Per tant, després d'eleccions, el govern de Jordi Masquef ja sabia que s'havia de reobrir, diu Casellas. En entrar el nou govern els tècnics els van fer saber aquesta situació i van informar que s'hauria de permetre reobrir. Una vegada el nou regidor ha assumit l'àrea s'ha donat permís.

Casellas ha admès que probablement això pot passar amb altres establiments que es van tancar just abans d'eleccions com el de la plaça de l'Estació, que tenia un problema amb la sortida de fums.

Tot i això, deixa clar que «tindrem la policia administrativa a sobre perquè compleixin i obrirem els expedients que toqui i es tancaran si cal».

A més, ha explicat que han començat a treballar per tal de tirar endavant un pla de verificació per a tots els locals de la ciutat. L'objectiu és verificar que es compleixen les ordenances. Es començaria a aplicar en aquells establiments que generen problemes.

L'incivisme i la seguretat a Figueres són dos dels temes de debat permanents a la ciutat entre les formacions polítiques.