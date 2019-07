El programa Pacient Expert de l'Escala tindrà continuïtat i estudien ampliar-lo

L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l'Escala ha acabat les nou sessions del Programa Pacient Expert Catalunya, que des del mes d'abril ha reunit setmanalment una quinzena d'usuaris que prenen anticoagulants per donar-los eines per conèixer millor l'ús dels medicaments que prenen. La valoració tant dels professionals com dels pacients és molt positiva i per això el programa tindrà continuïtat l'any vinent. A més, des de l'ABS s'està estudiant la possibilitat de crear més grups d'altres patologies, ja que el programa també permet treballar amb persones fumadores o que estiguin diagnosticades de diabetis tipus 2 o MPOC, entre d'altres.