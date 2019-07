Roses atorgarà 141.000 € a nou entitats per a tasques socials

L'Ajuntament de Roses ha aprovat la concessió de nou subvencions destinades a projectes d'utilitat i interès social, per un import total de 141.600 ?. L'ajuda més important és de 30.000 euros per comprar aliments per al Centre de Distribució d'Aliments de Càrites. A aquestes ajudes s'hi sumen 100.000 euros per a prestacions d'urgència social i 25.000 al programa d'ajuts a famílies monoparentals.

Les entitats beneficiàries d'aquests ajuts són Fundació Roses Contra el Càncer, Fadir, Altem, les dues associacions d'avis de la població, Càritas Parroquial, Creu Roja, Tramuntanets i el Centre de Distribució d'Aliments de Càritas.

La regidora de Benestar Social, Esther Bonaterra, ha explicat que aquest import s'empra concretament per a l'adquisició de productes considerats imprescindibles, l'anomenat cistell bàsic, que es posen a disposició de les famílies usuàries del servei.

Dues de les subvencions atorgades es destinen al transport adaptat. La Fundació d'Ajuda al Discapacitat de Roses (FADIR) rep la quantitat de 27.000 euros en concepte de manteniment d'activitats de l'entitat i del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i per a malalts oncològics.

Per la seva banda, Fundació Altem rep la quantitat de 18.000 euros per a la línia regular de transport adaptat que l'entitat realitza entre Roses i les seves instal·lacions de Figueres.



Casal d'estiu

El casal de lleure per a infants i joves amb discapacitat organitzat per Tramuntanets durant l'estiu rep una col·laboració de 23.000 euros, mentre que l'atenció psicosocial a les persones malaltes de càncer i a les seves famílies i les activitats de sensibilització realitzades per la Fundació Roses Contra el Càncer reben un ajut d'11.000.

Una altra de les entitats reconegudes per la seva tasca assistencial és Creu Roja, que rep una subvenció de 10.000 euros per a projectes d'atenció a la gent gran, com ara acompanyaments, seguiment social i assessorament personalitzat, préstec o donació de productes de suport, trucades de proximitat i activitats grupals.

Càritas Parroquial rep una altra partida de 10.000 euros pel seu servei d'acollida i acompanyament per a famílies en situació de risc d'exclusió social del municipi i pel Servei d'Intervenció Educativa (SIE), que ofereix suport social i educatiu a infants i joves amb dificultats en el seu procés escolar

Per últim, les dues associacions d'avis rebran 6.300 euros per a la realització de les activitats culturals i recreatives programades durant aquest 2019 i per a la promoció de l'envelliment actiu i saludable dels seus participants.