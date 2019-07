Apareixen pintades a la seu de la Policia Nacional de Figueres

La seu de la Policia Nacional de Figueres va aparèixer ahir amb pintades a les façanes on es podia llegir «fora les forces d'ocupació». L'acte vandàlic el va reivindicar La Forja de l'Alt Empordà. Des de Ciutadans van demanar la dimissió del regidor de Guanyem, José Castellón, en considerar que aquest partit integra el col·lectiu responsable de les pintades.

Les pintades a les persianes de la seu de la policia al carrer Pep Ventura deien «Fora forces d'ocupació». Una segona pintada era una taca groga. També hi havia el segell de la Forja.

Des d'aquest col·lectiu van emetre un comunicat manifestant que l'acte s'emmarca en els 83 anys de l'alçament militar que va fer esclatar la Guerra Civil i «segueix el llegat de la dictadura». Recorden que hi ha «presos polítics» que porten més de 600 dies a la presó.

Des de Cs, el portaveu Héctor Amelló demana la dimissió del regidor de Guanyem. «Sembla intolerable que una associació integrada en un partit de l'equip de govern faci actes vandàlics a la ciutat», segons Amelló.

Per la seva banda, Junts per Figueres va condemnar «enèrgicament les mostres d'incivisme aparegudes aquesta matinada a la ciutat i exigim al govern municipal que actui amb contundència per expedientar i sancionar els autors».