El cantant de Brams obre un hostal a Portbou

El cantant de Brams i Mesclat, Francesc Ribera, en «Titot», regenta des de fa uns mesos un hostal a Portbou. Ha iniciat el nou projecte deixant enrere els vuit anys com a regidor al govern de Berga.

Regenta el petit hostal, segons relata a Regió 7, del mateix grup editoral que Diari de Girona, amb l'objectiu d'iniciar un nou projecte que neix «de la necessitat de fer coses i no quedar-me estancat».

Explica que tot i que sempre havia estat centrat en l'àmbit de la música «he treballat per crear projectes des de zero». En aquest cas, «torno a buscar aquest començar des de zero, però en un àmbit al qual no estic acostumat: el de l'hostaleria», ha explicat.

«Portbou és un lloc que em cridava l'atenció perquè no és un destí turístic especialment conegut, perquè es coneix pel vent, pel tren, per ser el límit de l'Estat espanyol, però no com a destí turístic. Ha tingut un caminar diferent a la resta de pobles de la costa Brava que als 60 es van abocar al turisme», assegura a Regió 7. L'hostal Portbou -abans hostal Costa Brava- té 40 anys de trajectòria. «La persona que ho portava va morir i els hereus ho llogaven perquè no volien seguir amb el negoci», explica. Diu que ha arribat buscant una mica de pau i «ara per ara, tinc poc temps per descansar. La gent ve a dormir a casa i jo, com que aquell qui diu, no dormo».