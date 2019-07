ERC de Llançà vol una consulta sobre la futura concessió de Can Marly

El grup d'ERC de Llançà presentarà una moció en el ple del mes vinent per reclamar a l'Ajuntament que faci una consulta popular entre els veïns per saber si s'està d'acord en l'acord per obtenir la concessió de 30 anys sobre la Residència de Can Marly per valor de 2,1 milions.

El portaveu del grup, Guillem Cusí, considera que es tracta d'una de les decisions més rellevants dels darrers anys que comprometrà les arques municipals.

Per això considera que s'ha de consultar als veïns majors de 16 anys si hi estan d'acord.

A més, Guillem Cusió ha assenyalat que cal definir un pla d'usos i un pressupost de despeses per a la Residència de Can Marly abans de l'aprovació i de la ratificació de l'acord pel ple municipal. El pla considera que també shauria d'elaborar amb la participació ciutadana.

ERC diu que volen consensuar la moció amb les altres forces municipals, «si és necessari, iniciant una campanya de recollida d'adhesions per presentar-les juntament amb la moció».

També es demana suspendre els tràmits administratius de l'acord aprovat fins a la resolució de la moció.