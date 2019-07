Roden una sèrie a Figueres i la Jonquera sobre terrorisme

Figueres i la Jonquera són dos dels escenaris on s'estan rodant escenes de la nova sèrie original de Movistar +, La Unidad, creada per Dani de la Torre i Alberto Marini. També es rodarà a Palafrugell i Girona. La productora ha informat que es tracta d'un thriller policíac basat en testimonis inèdits d'alts professionals de la lluita antiterrorista. Els testimonis revelen com actuen i els conflictes de les seves vides. S'ha comptat amb 80 figurants locals.

Des de fa uns dies un dels escenaris de gravació ha estat el carrer Medes de Figueres. Les càmeres, camions, tècnics i actors van ocupar aquest espai fins ahir entre veïns encuriosits. Han estat rodant en altres punts de Figueres i també a la Jonquera.

La sèrie està protagonitzada per Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez i Carlos Blanco. Dos dels protagonistes, Michel Noher i Carlos Blanco, han participat als rodatges a l'Alt Empordà.

La sèrie, que es va presentar fa uns mesos, tindrà sis capítols de 50 minuts i també es roda a Melilla, Tànger, Perpinyà, Girona, Madrid, Galicia, Nigèria i Tolosa.

Durant la presentació fa uns mesos, Domingo Corral, el director de producció, va destacar que volien fer «una sèrie policíaca que fos original tant en el que explica com en la manera de fer-ho». Es van assabentar que la Policia Nacional «és una de les millors del món en la lluita contra el terrorisme» i assegura que «han tingut el privilegi de poder documentar-nos i conèixer el treball extraordinari que fan». La seva vida, la feina i com s'enfronten a les amenaces del terrorisme jihadista radical.

Dani de la Torre va afegir que «es barregen dos mons que han hagut de conviure i entendre's durant segles». El personatge al voltant del qual gira és la Carla, cap de la Unitat d'Investigació Policial contra el terrorisme jihadista. Una de les operacions acaba amb la detenció de Salah Al Garheeb. Es tracta del líder més buscat del món. Però això per al país acaba suposant una amenaça contra la qual lluiten professionals que han de saber combinar la feina i les seves vides.