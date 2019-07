Abocament amb restes d'uralita a Bàscara

els agents rurals han localitzat aquesta setmana a Bàscara un abocament incontrolat en un terreny que utilitza l'Ajuntament. L'alcalde, Narcís Saurina, ha explicat que es tracta d'un espai que està cedit a l'Ajuntament on han aparegut les runes. Per això es faran càrrec de la neteja de l'espai. L'abocament és de runa i uralita amuntegada. L'uralita és un material contaminant que requereix d'un procediment especial per al seu tractament i la retirada dels espais on es troba. L'Ajuntament ha recordat als veïns a través dels canals de comunicació que està prohibit abocar runes.