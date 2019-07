Figueres retira les «males herbes» de la via pública

L'Ajuntament de Figueres ha començat la primera acció per millorar la neteja arrancant totes les «males herbes» que apareixen als carrers. Segons el nou govern, feia més de dos anys que no es portava a terme una intervenció. «Aquesta és una de les primeres decisions que vam prendre des del govern municipal. Som conscients que calia fer una actuació ràpida en el temps per posar fil a l'agulla i millorar la via pública, i la imatge de la ciutat», ha explicat el regidor de Serveis Urbans, Cesar Barrenechea, que afegeix que «l'actuació està contemplada per arribar a tots els punts de la ciutat on calgui».