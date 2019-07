L'alcalde serà l'únic amb dedicació al govern de Castelló d'Empúries

El govern de Castelló d'Empúries tindrà una única dedicació de l'alcalde, Salvi Güell, que percebrà 3.214,29 euros en 14 pagues. La resta de regidors cobrarà per assistències a les sessions de ple (250 euros), comissions informatives (200 euros), i juntes de govern locals (290 per a tinents d'alcalde i 275 per a cada regidor assistent no membre de la Junta). El punt d'assistències, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació es va aprovar al ple celebrat dijous, on també es va aprovar el cartipàs del govern format entre ERC i la CUP, que sumen nou regidors.

El punt va generar debat amb els grups a l'oposició. El regidor de Som Empuriabrava i Castelló (SOMEC) va manifestar que els regidors acabaran cobrant 1.600 euros però sense tenir cap dedicació. A més, va recriminar la posició de la CUP.

El regidor Joan Sentís va aclarir que l'assemblea ha decidit que percebran el 50%; la resta es destinarà al poble i un 10% al partit. El cartipàs i retribucions es van aprovar amb els vots del govern.