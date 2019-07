Roses posa al descobert a la Ciutadella un tram de carrer i cases de la vila medieval

Les excavacions a la Ciutadella de Roses dins el II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses han posat al descobert un nou tram i cases del carrer principal, el carrer Major de l'antiga vila medieval. A més, s'ha aprofundit per sota el vial en algun punt on s'han trobat restes d'una cisterna d'època romana. Els treballs els han portat a terme 14 estudiants d'arqueologia provinents de diferents països. Enguany s'ha comptat amb dos estudiants de restauració que han anat consolidant part de les estructures recuperades a les excavacions.

Des del punt de vista científic, els treballs portats a terme han continuat els que van començar l'any passat per tal d'aprofundir en el coneixement de la trama urbana de la vila medieval de Roses.



La principal via medieval

En concret, s'ha treballat al carrer Major, una via que travessava de nord a sud de la vila i connectava el portal Major (al sud) amb la zona del monestir de Santa Maria (al nord).

S'ha excavat al sector sud del carrer, on, segons han informat, «s'han recuperat les traces d'algunes de les cases del s. XIII-XIV». A més, s'ha continuat l'excavació al sector nord, just al punt on s'ha posat al descobert «un nou tram del carrer i de les cases adjacents». S'han recuperat alguns elements anteriors, com part d'una cisterna d'època romana.

L'objectiu dels treballs arqueològics és anar mostrant la traça de la població medieval per tal d'anar-la incorporant al patrimoni arqueològic de la Ciutadella. Les pràctiques de restauració han servit per consolidar part de les estructures recuperades a les excavacions.

Justament, el director dels treballs de camp, l'arqueòleg Lluís Palahí, destaca la incorporació al curs de pràctiques de restauració. Dues estudiants de restauració i també membres de la resta de l'equip han fet pràctiques de restauració i consolidació de les estructures arqueològiques. «Ha permès als estudiants conviure i començar a treballar conjuntament amb futurs arqueòlegs, així com conèixer les tècniques dels treballs de restauració posteriors a tota excavació arqueològica» per part dels estudiants d'arqueologia.

Els treballs s'han portat a terme de l'1 al 19 de juliol i han estat organitzats per la càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona, i l'Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la fundació Agbar.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha posat de manifest que el curs permet a una població de només 20.000 habitants i amb unes limitacions competencials continuar avançant en el coneixement del patrimoni a través d'aquestes excavacions arquerqueòlogiques. Ha remarcat la importància de poder incorporar «totes aquestes descobertes als recorreguts i visites turístiques del municipi, cabdals per a la potenciació d'un turisme cultural que es manté en creixement».

El regidor de Cultura, Èric Ibàñez, afegeix que els permet no només posar en valor el patrimoni sinó aprofundir en el coneixement del passat històric.



Del segle IV aC al segle XX

La Ciutadella és un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i jaciment arqueològic. El monument es pot visitar fent un itinerari per conèixer les diferents ocupacions històriques del lloc a través de les restes conservades, del s. IV aC, data de la fundació de la colònia grega de Rhode, fins al s. XX.

De la Roses medieval són presents el monestir i el nucli urbà, que es desenvolupa al voltant amb els diferents perímetres de muralles, fins a la darrera fase, la d'època moderna, de la qual es conserven les restes de diferents edificis militars.