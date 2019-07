Tres-cents joves netegen una platja dels aiguamolls

Els joves participants a l'acampada que han netejat la platja de Can Comes.

Els joves participants a l'acampada que han netejat la platja de Can Comes. DdG

Uns tres-cents joves han portat a terme una neteja a la platja de Can Comes de Castelló d'Empúries. Els participants formen part de casals per a joves d'entre 12 i 16 anys que van participar els darrers dos dies en una acampada al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Els joves han recollit la brossa que el mar arrossega fins a la platja o que deixen els banyistes.

L'acampada es porta terme en un entorn que propicia aprendre la necessitat de respectar l'entorn.

En l'acampada hi han participat joves de casals de Figueres, Viladamat, Castelló d'Empúries, l'Armentera, l'Escala i Sant Pere Pescador.

La platja de Can Comes pateix, com altres punts del litoral, la presència de deixalles. En aquest cas és un espai protegit del litoral.