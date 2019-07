Albanyà contracta un vigilant per la pressió de banyistes a les gorgues

L'Ajuntament d'Albanyà ha contractat un vigilant per intentar mantenir l'ordre a les gorgues del riu Muga, que com cada any pateix la presència massiva de banyistes. Als habituals problemes d'estacionament i brutícia s'hi ha afegit des de fa poc el dels robatoris als vehicles. Fins ara se n'han produït aproximadament mitja dotzena. L'Ajuntament esperava crear un aparcament a la part baixa i restringir l'accés en cotxe però no han pogut tancar l'acord per un terreny i l'accés pel camí del riu continua obert.

A les gorgues s'hi accedeix des d'una pista forestal al llarg de dos quilòmetres. Hi ha basses i petits espais on acomodar-se des d'on els visitants o veïns poden banyar-se al riu Muga amb facilitat.

La pista forestal s'enfila al final del poble i després del càmping Bassegoda Park. El riu es pot recórrer a peu sense massa dificultat i això fa que atregui un ampli públic que inclou famílies carregades amb neveres per passar-hi tota la jornada.



Cotxes a la pista forestal

Els cotxes optaven per estacionar a qualsevol punt de la pista, el més a prop possible del lloc on volien banyar-se. Això generava cert caos i molèsties. Es van habilitar petits aparcaments al llarg del camí que donen una capacitat total d'uns seixanta vehicles.

L'Ajuntament preveia que per aquest estiu es pogués habilitar a la part baixa del camí un gran aparcament on deixar el vehicle i tancar l'accés en vehicle per la pista forestal. Es preveia fer pagar una petita quantitat per estacionar. Però no s'ha arribat a cap acord amb el propietari i finalment aquest estiu s'hi continua podent accedir.

Per tal de garantir que hi ha ordre, l'alcalde, Joan Fàbregas, ha explicat que «el que hem fet és a través del Servei d'Ocupació (SOC) contractar una persona» que s'encarrega de vigilar que s'estaciona correctament i es respecta l'entorn. «Va pels aparcaments, dona consells a la gent, de no banyar-se si no hi ha prou aigua, de no deixar deixalles, d'anar amb els gossos lligats...». L'Ajuntament també ha editat un fulletó informatiu que reparteix al visitant amb diverses recomanacions per mantenir l'ordre i les gorgues netes.

El vigilant treballa el cap de setmana de les onze del matí fins la tarda. Però només recomana o adverteix i si és necessari requereix la presència dels Mossos.

Als problemes de cada any ara s'hi ha afegit el dels robatoris als vehicles. «Aprofiten i roben als vehicles que estan aparcats, quan el vigilant és a un lloc, roben a l'altre», diu l'alcalde, que explica que ja en porten al voltant de mitja dotzena.

Sovint la gent deixa les bosses de mà a la vista, rebenten el vidre i se l'emporten. Fa tot just una setmana en van poder recuperar dos que havien llançat després de robar els diners.



Restringir l'accés a la pista

L'alcalde creu que l'ideal seria disposar de l'aparcament vigilant fent pagar una petita quantitat per deixar-hi el vehicle i restringir l'accés en cotxe. D'aquesta manera estan convençuts que no es produïrien robatoris i, a més, reduirien els visitants perquè molts no estarien disposats a arribar-hi a peu.

El riu Muga comença el seu curs al límit entre el Vallespir i l'Alt Empordà, al terme municipal d'Albanyà. Recorre la comarcal durant 5,5 quilòmetres fins a desembocar als aiguamolls de l'Empordà.