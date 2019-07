Mor un home en caure als canals de Roses

Un home de 68 anys va morir divendres al vespre en caure accidentalment a un canal de Santa Margarida de Roses. L'home, de nacionalitat espanyola i veí de la població, es trobava pescant a l'altura de l'avinguda Tamarell.

Dos nois que passaven per l'avinguda van donar avís als serveis d'emergència a les 19.24 h. El van poder treure però estava inconscient. Al lloc s'hi va desplaçar la Policia Local de Roses, Mossos, una ambulància i un helicòpter del SEM. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo sense èxit. El regidor de Seguretat, Joan Plana, ha informat que es tractaria d'un fet accidental. La víctima hauria caigut per accident o per algun problema de salut.