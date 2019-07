Deu anys de presó per intentar matar tres joves a Figueres tirotejant el seu cotxe

L'Audiència de Girona ha condemnat a 10 anys de presó Ckeylis Monet, l'acusat d'obrir foc contra un cotxe al recinte fira de Figueres en el qual viatjaven tres ocupants la matinada del 5 de novembre del 2017. La sentència conclou que només ha quedat provat que l'acusat va disparar contra el vehicle amb la intenció de matar un dels joves que hi viatjaven. "Desconeixia el nombre de persones que hi havia dins el cotxe, a banda del conductor", subratlla la sentència. L'Audiència el condemna per un delicte d'intent d'assassinat perquè va disparar fins a set trets contra el cotxe, sis a boca de canó i un darrer quan el vehicle ja fugia, i per tinença il·lícita d'armes. El tribunal també li imposa una multa de 180 euros per un delicte lleu de danys pels desperfectes que va causar al cotxe. S'enfrontava a 43 anys de presó per tres intents d'assassinat i tenir armes sense permís.