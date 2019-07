Enxampen furtius amb tres sacs de corall al cap de Creus

Un operatiu d'Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i inspectors de Pesca ha permès atrapar un grup de pescadors furtius que havien extret il·legalment tres sacs de corall vermell al cap de Creus. Alguns dels denunciats tenien llicència per treballar a les zones que no estan incloses a la moratòria de pesca de corall vermell aprovada per la Generalitat.

L'operatiu va consistir en diversos dies de control i vigilància de la zona protegida i on no es podia agafar l'espècie, amb efectius tant terrestres, com aquàtics i aeris. Als infractors els van interceptar en una cala on havien aparcat els seus vehicles, tres d'ells duien equips d'immersió però no duien cap captura. Sospitaven que tenien amagat el corall i per això es va establir una intensa vigilància durant diverses jornades.

A última hora del dimecres van trobar amagats a cinc metres de fondària en tres sacs els coralls sostrets de forma il·legal. Contenien 150 colònies de corall amb un pes d'1,86 quilos.