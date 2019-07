Mor Lluís Fernández, president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà

Mor a l'edat de 75 anys a Llançà Lluís Fernandez i Soler després d'una vida dedicada al món de l'hostaleria i el turisme. Des del 1985 era president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. El 1975, juntament amb la seva dona van posar en funcionament l'Hotel la Goleta de Llançà i després van comprar el restaurant Els Pescadors. El 2002 van fer la darrera renovació i avui és un dels establiments de renom del panorama gastronòmic. Però al llarg de la seva vida va passar pels fogons de l'Hotel Colón de Barcelona, el Motel Empordà, la cuina de l'Hotel Terraza o el President de Figueres. Va obrir un negoci a Maçanet de Cabrenys i també a la Jonquera abans d'establir-se a Llançà.

Des dels anys 70 va estar vinculat a l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines. L'any 1985 va ser nomenat president de la primera. Va ser un dels creadors de l'Escola d'Hosteleria 1994 a Vilamalla.

Des de l'Associació, el gerent, Carles Tubert, destacava que «la seva generositat amb el sector turístic tant a nivell personal com professional i la seva inquietud vers aquest sector que l'havia dut a viatjar per tot el món per donar conèixer la Costa Brava com a destinació turísitica». Va ser un dels primers promotors de producte turístic amb una de les rutes més comercialitzades actualment de senderisme: Cotlliure-Cadaqués.