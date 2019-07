Descobreixen un cultiu de 350 plantes de marihuana a Vilajuïga

La Guàrdia Civil ha descobert un cultiu de 350 plantes de marihuana a Vilajuïga.

Es trobaven en un camp i la Guàrdia Civil busca el propietari de la plantació.

La descoberta la van realitzar ahir agents de la Guàrdia Civil de Portbou. Estaven fent un servei fiscal per la zona i en arribar al paratge anomenat Mas Julio van observar que en una zona d'uns 100 metres quadrats hi havia una plantació de marihuana amb plantes d'entre 0,5 metres a 1,80 metres d'alçada.

Un cop comptabilitzades i arrencades van donar un total de 350 plantes amb un pes de 60 quilos aproximadament.

Els guàrdies civils van inspeccionar els voltants per tal de comprovar si hi havia alguna persona vigilant o tenint cura de la plantació amb resultat negatiu, de manera que continuen fent gestions per trobar-ne el propietari.

Els policies van instruir diligències que juntament amb la droga comissada van ser lliurades al Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Figueres.