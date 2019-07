Enxampen tres camioners en dues hores conduint beguts a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han denunciat tres camioners en dues hores per conduir borratxos a l'Alt Empordà. Els agents de trànsit van muntar un control de drogues i alcohol dilluns a l'autopista AP-7 a l'alçada de la Jonquera. Entre les set i les nou del matí, van aturar diversos camions i, després de comprovar que tenien tota la documentació en regla, els hi van fer la prova de detecció de tòxics.

Tres van donar positiu amb taxes de 0,42 a 0,60 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. El límit màxim permès per a conductors de transport pesat que és de 0,15 mg/l. Els policies van immobilitzar els camions i van notificar les denúncies que podrien comportar una sanció de 1.000 euros i la retirada de fins a 6 punts del permís de conduir, per a cadascun dels conductors. Els conductors eren d'origen polonès, bielorús i romanès.