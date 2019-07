Navata viu robatoris, actes vandàlics i bretolades al concert de la festa

La nit de concerts de la Festa Major de Navata va estar marcada per la presència massiva d'uns dos mil joves que van envair l'espai públic, on van causar destrosses, van entrar a propietats privades, es van produir robatoris, bretolades i actes vandàlics. L'Ajuntament ha dit prou a una situació que es repeteix a les festes d'estiu a Navata i a altres poblacions. Han presentat denuncia als Mossos pels danys causats i s'han adreçat a Interior perquè es busqui una solució. A més, prendran mesures que afectaran l'agenda de la Festa Major.

La nit del 19 a partir de dos quarts d'onze es comptava a l'Era de l'Obra amb l'actuació de diversos grups en una jornada de concerts. L'Ajuntament va contractar cinc guardes de seguretat. Dos es van mantenir als accessos al recinte, on miraven que no es portessin ampolles de vidre a les motxilles, i tres més van fer rondes pels carrers.



Intent d'evitar el «botellón»

Les zones esportives es van tancar per evitar que s'hi acumulessin grups de joves fent botellón. Però segons ha explicat l'alcalde, Jaume Homs, calculen que entre uns 1.500 i 2.000 joves van entrar en massa a la població.

Se'ls podia veure pels carrers i per diferents zones públiques carregats d'ampolles d'alcohol, algunes de les quals rebentaven contra el terra quan estaven buides, orinaven als carrers, malgrat haver-hi lavabos, diu l'alcalde, i van causar diversos danys.

De matinada es van produir robatoris amb l'entrada a diverses finques privades, com els de dues bicicletes. L'alcalde remarca que per robar-les van haver de forçar una propietat privada. Papereres, bancs i alguns vehicles van patir danys. També es van produir baralles que es van haver de dissuadir.

Si hi haguessin dos mil joves i el comportament no fos incívic no es notaria, diu l'alcalde, però amb aquestes actituds es converteix en un «greu problema».

No es tracta d'un fet puntual d'aquest any sinó que han ocorregut fets similars en altres festes. A més, l'Ajuntament té constància que altres poblacions properes es troben en la mateixa situació. Per això han decidit que ja n'hi ha prou i que cal trobar una solució.

S'ha fet un comunicat públic en el qual lamenten que l'actitud incívica va «desvirtuar la festa» i «ens pertoca prendre mesures, no només localment sinó més àmpliament, per tal de condemnar rotundament aquests fets sense pal·liatius».

Per l'Ajuntament, «els fets d'inseguretat viscuts, actes vandàlics a espais públics, intimidacions i robatoris en propietats privades ens obliguen a ser ferms i expeditius alhora».

Jaume Joms ha explicat que es va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra detallant els actes vandàlics i les destrosses que afecten les propietats públiques.

D'altra banda, va trucar al director dels serveis territorials d'Interior, Albert Ballesta, per demanar que s'afronti la problemàtica.

Homs constata que hi havia un gran nombre de joves que eren menors d'edat, molt joves, de 12 o 13 anys. L'alcalde creu que s'ha d'evitar el consum d'alcohol a la via pública, i els adolescents han de prendre consciència de valors d'una societat treballadora, sana i sense alcohol per a la diversió.

Per part de l'Ajuntament, es prendran mesures en relació amb la festa major i s'estan plantejant diferents escenaris possibles per als propers anys.