Roses acaba l'annex del pavelló dotant-lo de gran capacitat

L'Ajuntament de Roses ha acabat el nou edifici de serveis annex a la pista poliesportiva i la renovació dels vestidors del pavelló poliesportiu. El nou edifici de serveis permetrà albergar esdeveniments i espectacles de gran capacitat i reforçar el caràcter multifuncional de l'espai. El pressupost amb què ha comptat l'execució d'aquestes obres ha estat de 311.360 euros.

L'annex està dotat d'una superfície de 120 m2 i està situat junt a la façana lateral de la pista poliesportiva. Està distribuït en quatre mòduls sanitaris, que poden funcionar independentment en funció de les necessitats de cada moment. Cada mòdul contè sis cabines, un bany adaptat i dos lavabos.

Pel que fa a l'exterior, el projecte ha suposat també l'enderroc de l'escala i d'una construcció de control d'accessos del camp d'esports anteriors, fet que ha possibilitat millorar l'accessibilitat a aquest camp amb la incorporació d'una rampa.

Amb aquest projecte, segons l'Ajuntament, es dona continuïtat a l'adequació de la pista poliesportiva, que l'any 2010 es va cobrir per respondre la demanda creixent en l'ús d'instal·lacions esportives a la població. Per ampliar la seva funcionalitat, durant l'any 2013 s'hi van dur a terme una sèrie d'actuacions fins a convertir-la en pista polivalent, apta per a la realització d'esdeveniments múltiples, a més dels purament esportius.

Ara, la incorporació del nou edifici de serveis higiènics, que permetrà albergar esdeveniments i espectacles de gran capacitat, reforça aquest caràcter multifuncional de l'espai.