Figueres renova les butaques del Teatre El Jardí després de 25 anys

L'Ajuntament de Figueres ha començat avui els treballs per a la renovació del pati de butaques del Teatre municipal El Jardí que disposarà de 546 seients. La renovació s'ha adjudicat a l'empresa Ascender, SL per un import de 194.386,50 euros, molt per sota els 328.135,50 euros del pressupost de licitació.

Les obres consisteixen en el desmuntatge i substitució del pati de butaques per disposar de butaques amb major amplada de respatllers i recolzabraços.

Dues empreses es van presentar el concurs adjudicat la setmana passada a Ascender per ser l'oferta més econòmica. Dona una garantia de 25 anys.

Actualment, la platea del teatre disposa de 600 localitats repartides en dues seccions d'onze files de butaques i ara, amb la introducció de les noves butaques i l'habilitació de dos nous espais a la platea per a persones amb mobilitat reduïda, es disposaran de 546 cadires.

A més de la remodelació de les butaques de la platea, l'Ajuntament de Figures també substituirà i augmentarà el nombre de localitats situades al segon pis, que passarà a disposar de 70 a 84 cadires.

Pel regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, "les butaques actuals van ser instal·lades fa 25 anys i era una prioritat per a la ciutat la seva substitució per permetre que els espectadors del teatre puguin gaudir amb comoditat de les representacions i poder-ne facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. A més, treballem per a la millora i manteniment global dels equipaments culturals".



Un equipament cultural de referència

Els treballs de substitució del pati de butaques s'allargaran durant tot el mes d'agost, període on no hi ha programada cap activitat cultural ni teatral.

El nou pati de butaques entrarà en funcionament al setembre coincidint amb la represa de l'activitat cultural i mantenint el teatre El Jardí com un dels espais escènics de major capacitat d'espectadors de les comarques gironines que, junt amb la sala La Cate i l'auditori Caputxins, fan de Figueres una ciutat dotada de grans equipaments culturals.

La millora al Teatre és la primera a equipaments culturals del nou govern. Al capdavant de Cultura hi ha el regidor Alfons Martínez, molt crític al darrer mandat amb la situació i el manteniment dels edificis culturals. De fet, el PSC va supeditar l'acord als pressupostos del 2019 a la previsió de millores al Museu Empordà, el teatre El Jardí, la Cate i els Caputxins.

Poc abans , el desembre, Martínez va denunciar les mancances a tres edificis –el Teatre, la Cate i els Caputxins– amb problemes com goteres o sense calefacció. Respecte a les cadires va posar de manifest que són necessàries perquè «en aquests dies la compra d'una entrada pel teatre portava una rifa de qui va a parar amb el cul a terra».

El teatre va ser sotmès per l'anterior govern a una remodelació important de la coberta que els va obligar a tenir-lo tancat sis mesos. Restarien pendents encara altres parts.