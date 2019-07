Aquest matí la gent que passés per davant l'Ajuntament de Sant Pere Pescador han pogut veure com a la porta del consistori hi havien restes orgàniques, que després han estat retirades pels serveis municipals.

Aquesta acció anava acompanyada d'una nota que es trobava enganxada al vidre de la porta on hi deia «Això és la fracció orgànica, on es tira en aquest poble?». La protesta encara no ha estat reivindicada.