Multitudinari adeu a Lluís Fernández, dedicat 60 anys a l'hostaleria i el turisme

El món de l'hostaleria, del turisme, la política, empresaris i familiars van acomiadar ahir Lluís Fernández i Soler, que va morir dimecres a Llançà, a l'edat de 75 anys. Propietari d'un hotel i Els Pescadors de Llançà i president de l'Associació d'Hostaleria de Girona des de 1985, portava tota una vida dedicada amb «generositat» i «passió» al sector i a promocionar la Costa Brava arreu del món. Els amics van complir ahir la seva voluntat amb un original comiat a Maçanet de Cabrenys, d'on era fill, amb una cantada d'havaneres a l'església.

«Al món de l'hostaleria representa molt perquè tots som una mica els seus descendents». Ho destaca l'empresari i president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, a qui va deixar dit com volia que fos el dia del seu enterrament, «una festa».

Vestits de blanc i amb la música d'un grup d'havaneres que havia acompanyat Fernández en molts moments de la seva vida en celebracions, van iniciar el comiat d'una persona molt estimada dins el sector. Qui el coneixia coïncideix a destacar-ne per sobre de tot la «generositat» i la «passió» per la seva feina, a la qual va dedicar 60 anys de la seva vida.



Del Motel al Terraza de Roses

Va començar la seva trajectòria professional a l'Hotel Colon de Barcelona amb només 13 anys. Va treballar al Motel Empordà i a l'Hotel Terraza de Roses per continuar a l'Hotel President de Figueres. A Roses va tenir el primer contacte amb la família Gotanegra i va conèixer la seva dona, Anna Maria Punset.

Miquel Gotanegra, avui al capdavant del negoci del Grup Terraza, relata que l'amistat amb la família comença amb la seva mare. Des de fa cinquanta anys que mantenen una relació personal i professional. Resumeix una vida destacant la «passió per l'ofici, generositat i estima per la seva família i pels amics». L'ofici «l'estimava d'una manera extraordinària», «sempre parlava d'hostaleria, es va formar als fogons, va passar a ser un enamorat a la cuina del seu país, he perdut un mestre», diu Gotanegra.

Després de treballar en diversos restaurants va obrir l'Hostal del Senglar a Maçanet de Cabrenys, i La Gacela de la Jonquera. Finalment s'instal·laria a Llançà i obriria una nova etapa amb la compra el 1975 de l'Hotel la Goleta, que tenia un restaurant, i més tard el restaurant Els Pescadors, que era una taberna de poble. El restaurant actual va néixer d'una intensa remodelació el 2001.

L'exalcalde de Llançà i delegat Territorial del Govern de la Generalitat, Pere Vila, constata que per Llançà ha estat molt important per entendre el turisme dels anys 80. Considera que va ser un home que va gaudir de la vida i ho va fer treballant molt en el que estimava. «Ha capitanejat el seu hotel fins avui», remarca Vila, quan molts altres han desaparegut. Fernández tenia actualment l'hotel, el Mos, un annex de l'establiment i el restaurant Els Pescadors. També deixa quatre fills, dos d'ells dedicats als negocis de la família. Vila remarca que va ser una persona molt important per ell en l'àmbit personal i professional. «Vaig començar a treballar a l'Escola d'Hostaleria gràcies a ell» i en el món polític sempre em va esperonar a dedicar-me a la política local, a fer el pas per poder ser alcalde, i em va donar bons consells».



President 35 anys

I és que a banda dels negocis, va estar vinculat des de ben jove al món associatiu. Des de 1985 era president de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Va ser un dels promotors de la creació de l'Escola d'Hostaleria de Vilamalla. Va ser també un dels fundadors de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona -ara n'era el vicepresident- i també del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, remarcava Antoni Escudero. «Als anys setanta va fer totes aquestes coses i ha anat a fer promoció pagant de la seva butxaca a França, a Bèlgica...», diu Escudero. Va portar el nom de la Costa Brava arreu i va ser el creador d'una de les rutes de senderisme de referència: la de Cotlliure a Cadaqués.

Les sis dècades dedicades al món de l'hostaleria i el turisme li han permès deixar la seva emprempta i un valuós llegat. Ahir una llarga llista d'amistats, representants de diferents sectors del món del turisme, l'hostaleria i la política van ser presents al comiat, on es va complir amb el seu desig de fer-ne mes que un adeu, una celebració. Vestits de blanc i amb havaneres van acomiadar Lluís Fernández.