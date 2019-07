Figueres pagarà el 40% del cost del tren o bus als estudiants

L'Ajuntament de Figueres ha obert una convocatòria d'ajuts per a estudiants als quals donarà ajudes de fins al 40% de l'import dels abonaments dels bitllets de TAV, tren o de bus.

Les ajudes estan adreçades a estudiants d'entre 16 i 25 anys que siguin estudiants a la universitat o en algun cicle superior de grau mitjà o superior. Es pretén donar un suport al cost del transport per als estudiants que s'han de desplaçar diàriament a altres ciutats per estudiar.

La convocatòria està oberta fins al 16 d'agost.

L'objectiu és incentivar l'arrelament dels joves a la ciutat i mantenir el talent. Per això es va ampliar l'any passat les beques, no només per als qui es desplacen a Girona o Barcelona per estudiar, sinó també aquells que ho fan a Olot o Perpinyà. Fins a 300 joves es van beneficiar de la darrera convocatòria d'ajudes.

Un estudiant que realitzi el desplaçament d'anada i tornada a Barcelona, per exemple, es pot estalviar fins a 200 euros al mes dels 431 que li costarien els trajectes mensuals.