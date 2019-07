L'oposició vol solucions al «botellón» i sexe al carrer a l'entorn d'una discoteca

Els «botellons», sorolls, brutícia i sobretot el sexe al carrer generats pels clients d'una discoteca propera a un hotel d'Empuriabrava que s'arrossega des de fa temps ha posat en alerta a alguns grups de l'oposició a Castelló que han demanat al govern que resolgui el problema. L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que és un dels punts on es fan més controls per part de la policia però que no s'hi pot destinar una patrulla permanent.

Les queixes no són noves, s'arroseguen des que va obrir. El 27 de juny Diari de Girona va publicar de nou les queixes dels veïns després que es produís una baralla multitudinària entre guardes de seguretat i clients a la sortida de la discoteca que va acabar amb quatre detinguts.

L'aparició de nou de la notícia acompanyada de la imatge d'una parella practicant sexe amb la llum del dia i en una vorera del carrer, però, ha posat de nou la problemàtica real sobre la taula i grups de l'oposició van demanar al ple celebrat dijous que es busqui una solució.

El regidor de la coalició Udem-Empuriabrava, Jordi García, va manifestar que «el tema de la discoteca que ha sortit a totes les planes dels diaris, sexe al carrer i 'botellón' s'ha de solucionar ja, això no és possible».

Des de Ciutadans, Marina Guillén va manifestar que s'ha d'actuar perquè l'hotel deixi de patir aquests actes incívics però va demanar també que no es perjudiqui la discoteca perquè no acabi passant com a la zona nit dels Arcs que «pels actes incívics d'uns quants va acabar desapareixent tota la zona nit».

L'alcalde, Salvi Güell, va explicar, tal com ja havia publicat Diari de Girona, que des de fa setmanes s'han implantat mesures per reduir la problemàtica.

L'Ajuntament porta a terme controls d'alcoholèmia i de sorolls a tot el terme i aquest és un dels punts on més es fan, va assegurar, però va admetre que «no pots destinar una patrulla permanent tota la nit». Va recordar que la població passa dels onze mil habitants a setanta mil durant l'estiu.

Va informar als regidors que ja han mantingut reunions amb els propietaris de l'hotel, hem pres mesures i hi han estat d'acord i el que han fet és anar a la premsa a explicar-ho», va dir mostrant cert malestar. Segons Güell, el problema hi és però que aparegui als mitjans el fa semblar més gros.

La Policia Local controla les persones que veuen al carrer, ha imposat diverses sancions en les darreres setmanes i controla els sorolls però «el terme és gros i sovint es troben que quan arriben «la malifesta ja està feta», diu l'alcalde.

La discoteca està situada a la zona de l'Aeroclub, entre la carretera C-260 i els carrers interiors. Els vehicles estacionen a la part posterior a tocar dels quals hi ha un petit establiment hoteler. Des de les finestres on dormen els hostes van poder gravar les escenes de sexe.

Una vegada tancada la discoteca alguns grups continuen a la zona fent «botellón» i actes incívics diversos.