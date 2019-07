La policia posa 9.983 denúncies el 2018 per incompliments de circulació a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va interposar l'any passat 245 denúncies per infringir la llei de seguretat ciutadana -el 2018 van ser 167-, i 9.983 més per incomplir l'ordenança de circulació. S'han obert 901 diligències penals - tretze més que l'any anterior-, detingut 78 persones i detectat 178 fraus elèctrics en onze dispositius. Les dades les va exposar ahir l'Ajuntament en el Dia de la Guàrdia Urbana durant la qual va condecorar dos agents i un veí que van auxiliar la víctima de la Rambla mort per una gabinetada l'abril de l'any passat. L'Ajuntament incrementarà la plantilla per fer front a les problemàtiques de la ciutat.

En el transcurs de l'acte es van donar a conèixer les dades de les actuacions que el cos ha fet durant el 2018.

A banda de les esmentades, es van realitzar 1.859 proves d'alcoholèmia amb 94 positius per alcohol i 40 proves de consum de drogues, amb 36 positius. També es van interposar 150 denúncies per incomplir la normativa de civisme i convivència.

D'altra banda, s'han controlat 8.003 vehicles amb radar i s'han detectat 274 infraccions de velocitat.

Les dades reflecteixen la intensa tasca realitzada en el control de frau elèctric, sobretot als barris del sector oest on han realitzat fins a onze dispositius juntament amb Endesa per detectar els fraus il·legals.



Homicidi a la Rambla

Un dels fets més greus ocorreguts durant el 2018 va ser la mort d'un veí de Figueres a l'abril quan un home que es trobava assegut a la Rambla va rebre una gavinetada al coll que va causar-li la mort per part de Mohammed Regrag.

Tres de la quarantena de condecoracions que es van entregar ahir van ser pels dos agents i un veí de Figueres que van auxiliar la víctima i per la detenció de l'autor de l'homicidi.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, va aprofitar l'acte per lloar la tasca dels agents del cos i va assegurar que conscients de les necessitats que tenen, l'equip de govern treballarà per reforçar la plantilla. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va afirmar que la ciutat pateix diverses problemàtiques i que el nombre d'agents no ha crescut en els últims anys en consonància amb les necessitats de Figueres.