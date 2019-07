Roses ultima el projecte de museu al castell de la Trinitat

Un dels espais amb els elements que s'han instal·lat per mostrar la seva història i la de Roses.

L'Ajuntament de Roses està ultimant la museïtzació del castell de la Trinitat (XVI) on es treballa per donar a conèixer la història de la població i de la fortificació des d'aquest espai. L'alcaldessa, Montse Mindan, i regidors del govern van visitar ahir els treballs. L'alcaldessa va avançar que s'espera que al setembre es portin a terme unes jornades per mostrar el resultat. S'hi ha invertit 625.000 euros.

Mindan avançava després de la visita que estan satisfets i que el proper mes de setembre «es proposaran uns dies de portes obertes per poder-ho inaugurar amb tothom qui ho vulgui».

La transformació del castell de la Trinitat en un museu és una de les darreres tasques que faltaven per posar la fortificació en el circuit cultural.



Recreació de la història

Els espais interiors, segons el projecte aprovat l'agost de l'any passat, es divideixen en cinc àmbits on hi haurà la incorporació d'iconografia 3D, propostes de matte painting (recreacions de paisatges i escenaris), gravacions singulars fetes a través de grups de recreació històrica i escenografies hiperrealistes amb efectes audiovisuals. Hi haurà cinc àmbits a cada un dels quals es mostraran diferents aspectes de la història.

Les fronteres marítimes i terrestres i la importància geoestratègica del port de Roses; el temps d'artilleria i fortaleses, destacant la importància que adquirien els enginyers amb el desenvoulpament de la pirobalística (finals segle XV). El funcionament del castell o les batalles que es van viure en aquella època formaran un altre àmbit.

El castell de la Trinitat va ser obra de l'enginyer de la corona d'Aragó, Luis Pizaño, l'enginyer de Carles I, i es va construir entre 1544 i 1546. Va ser construïda per defensar de múltiples batalles la població en una època, entre el segle XVI i XVIII, d'enfrontament entre l'imperi Hispànic i França. El 1808 va patir el darrer setge contra les tropes napoleòniques que es van ensorrar una gran part. Entre 2002 i 2010 es va reconstruir el castell.