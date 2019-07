Reobre el Voramar, un dels hotels històrics de la dècada dels 50 a l'Escala

L'històric hotel Voramar de l'Escala, inaugurat als anys cinquanta, ha reobert aquest estiu després d'uns anys tancat i una reforma. Els nous propietaris continuen el projecte de millora, però aquest estiu ja s'han posat a disposició dels visitants part de les habitacions. La reobertura d'un nou establiment emblemàtic mostra la tendència dels darrers anys, en què la població està al punt de mira dels inversors hotelers.

L'hotel està situat a l'inici del passeig Lluís Albert, en ple centre històric de la població. Aquí hi hagué al segle passat el cafè de Can Bofill sobre Villa Carolina. Als anys cinquanta es va ampliar i reconvertir en l'hotel Voramar, en una època en què van començar a arribar els primers turistes i pocs anys abans del definitiu boom turístic.

Durant aquella època, era considerat un establiment de cert luxe que va anar sent sotmès a reformes. L'any 1960, per exemple, es va estrenar un dels elements que el carecteritzava, una piscina d'aigua salada sobre les roques de la costa. En aquesta part de l'hotel, a tocar la piscina, s'hi va situar als anys seixanta una coneguda discoteca, l'Acuarium. Aquesta part de l'establiment de moment no ha estat sotmesa a cap reforma. L'hotel ha obert les habitacions i continuarà les reformes.

A poca distància se situa l'hotel Nieves Mar, comprat pel grup RV Hotels, que va obrir portes l'any passat i aquest estiu estrena una ampliació i una imatge renovada. Però a l'oferta d'aquests establiments s'hi han sumat en pocs anys la reobertura de l'hostal Empúries i la d'altres negocis hotelers com l'hotel Torrent, la Taverna de la Sal, el Jardí de Pedra, l'hotel l'Escala Centre o l'hotel Molí de l'Escala.

La regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja, admet que la manca de places durant uns anys s'ha anat revertint i avui el pes de l'apartament continua sent important, però s'ha anat equilibrant. A les reobertures dels hotels més grans s'hi han sumat la d'«hotels més petitons d'empresaris molt cops familiars».

Rodeja remarca que «l'Escala com a destinació cada vegada està més valorada i fa que de mica en mica tinguem una ubicació al mapa més visible, i de qualitat» i des de la inversió en obra pública a la privada «han fet que l'Escala hagi fet un salt qualitatiu».