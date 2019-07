Vinyes salvades de la calor a l'Empordà

Les vinyes dels cellers de la Denominació d'Origen (DO) Empordà no han resultat afectades per les altes temperatures i onades de calor que s'han produït aquest estiu. Les pluges, l'efecte del mar i la tramuntana són alguns elements que han ajudat que, a diferència d'altres punts de Catalunya, aquí s'esperi una bona collita. Des de la DO Empordà posen de manifest que si l'agost no dona sorpreses es preveu una collita «considerable de raïm i de bona qualitat» i una verema dins «la normalitat que no hi ha hagut els darrers anys».

L'onada de calor de finals de juny va provocar greus pèrdues a les vinyes del Priorat, el Montsant i la Terra Alta, amb una situació que els productors asseguraven que no havien viscut mai. Varietats autòctones que habitualment resisteixen la sequera van patir danys causats per la pujada dels termòmetres per sobre els 40º.

El fruit, encara molt tendre, no hauria pogut suportar l'extrema calor tan aviat. A l'Empordà, en canvi, la situació és ben diferent.

El president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Toni Roig, propietari del celler Mas Llunes, ha explicat que «en el nostre cas aquí les vinyes estan molt bé, no hi ha afectació de la sequera, i tampoc d'aquelles calorades que a algunes zones els va afectar molt negativament».

Els factors podrien ser diversos, però Roig explica que «hem tingut la sort que amb la proximitat del mar no ens hem vist tant afectats per temperatures extremes». El vent del nord que refresca també les temperatures i les pluges que han caigut a la primavera i darrerament han fet que la vinya no tingui un estrès hídric.

Ara mateix, diu el president de la comissió tècnica, «l'anyada pinta molt bé, hi ha una verema que està sanitàriament impecable en quantitat, es pot dir que està dins una collita bona considerable de raïm i de molt bona qualitat». L'estat de maduració està dins la normalitat que no hi ha hagut els darrers anys, durant els quals la verema s'havia hagut d'avançar.

Pendents del temps d'agost

Ara bé, els productors són conscients que tot es pot girar si les condicions climatològiques són adverses. «Tot vindrà molt condicionat pel que pugui passar aquest mes d'agost», diu Roig. Una calor excessiva o un agost fred podrien fer variar les previsions. Per aquest cap de setmana esperaven que les pluges tornessin a portar aigua.

La Denominació d'Origen Empordà-Costa Brava per als vins empordanesos es va atorgar el 1975. Des de llavors, els vins han anat adquirint un reconeixement que avui és internacional amb nombrosos premis i bones qualificacions per un producte que es cultiva entre el mar i la muntanya.

La DO Empordà compta amb 44 cellers, la majoria a l'Alt Empordà, i deu al Baix Empordà. Elaboren fins a 333 vins.

Vins blancs, negres, garnatxa o ecològics són a les taules de mig món. La qualificació de les anyades des del 1975 ha estat la majoria d'anys bona. Els primers anys n'hi ha algunes de regulars, i una única de deficient, el 1972. Collites excel·lents, per sobre de molt bones s'han donat el 1973, el 1998, 2005 i 2007.

Els productors han treballat per millorar la qualitat del producte i per donar-lo a conèixer. Les xifres de l'any passat van ser de «rècord», amb gairebé sis milions d'ampolles venudes.

El mercat gironí concentra la majoria de vendes, amb un 44% del total i es van incrementar un 9% respecte a l'any anterior.

Segons es va informar des del Consell Regulador, els resultats confirmen la tendència a l'alça en la comercialtizació dels vins empordanesos en els darrers anys. Només en els últims cinc anys aquest augment s'ha situat en el 22,92%.

D'aquí a poc més d'un mes començaran a collir-se els raïms de les principals varietats de les vinyes empordaneses amb el raïm de les quals s'elaborarà un producte que arriba a països com Suïssa, Alemanya, Estats Units o el Canadà.

El vi també és present durant l'estiu als concerts de Sóns del Món i diversos cellers organitzen de vetllades musicals a rutes.