El Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries recordarà la figura del comte Hug V

El Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) celebrarà del 6 al 8 de setembre la seva 29ena edició i ho farà rememorant la figura del comte d'Empúries Hug V. El festival, a més, ampliarà en un 20% el nombre d'actuacions de petit format i al carrer centrades, principalment, en el comerç i els mercats d'època medieval. En total, s'han programat unes 200 activitats entre les quals hi haurà teatre, música, circ, dansa o recreacions històriques. Com a preludi del trentè aniversari, la direcció del festival ha endegat diverses millores que es materialitzaran l'any vinent amb la voluntat que l'esdeveniment es converteixi en una "referència" al sud d'Europa. L'alcalde, Salvi Güell, ha avançat que la voluntat és créixer en "qualitat" i no en quantitat.

Castelló d'Empúries tornarà als seu passat medieval del 6 al 8 de setembre amb la celebració de la 29ena edició del Terra de Trobadors. A les portes del trentè aniversari, l'esdeveniment estarà dedicat enguany al comerç i als mercats medievals durant el regnat el comte d'Empúries Hug V, entre els anys 1269 i 1272. Durant tres dies, s'han programat unes 200 activitats, entre les quals hi ha actuacions, tallers, teatre, circ, música o recreacions històriques. Entre elles, l'espectacle inaugural, el gran sopar medieval, la batalla campal del pont vell o el torneig de cavallers.



Nous espais

Amb la voluntat d'evitar al màxim les aglomeracions, aquest any també s'ha optat per ampliar en un 20% el nombre d'actuacions de petit format. Tan és així que, segons el director artístic del certamen Guillem Fernández-Valls, les famílies "fins i tot, s'hauran d'organitzar si volen participar a totes". De fet, prop de la meitat de les activitats programades seran espectacles de petit format i al carrer que protagonitzaran una vintena de companyies.



Més participació dels visitants

Com a novetat, enguany també s'obrirà un jardí del convent de Santa Clara que acollirà l'anomenada 'Escola de combat', un espai on s'impartiran tallers gratuïts per a petits i grans on aprendre tècniques de lluita medieval. Amb la voluntat és potenciar la participació dels visitants, també hi haurà propostes com la 'Zona Petits Guerrers' o la 'Zona Joves Herois' on s'animarà als participants que hi vagin caracteritzats amb vestits medievals per convertir-se en personatges de la festa.

La llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la de Jaume I i d'altres punts del centre històric tornaran a ser els escenaris del Mercat Medieval, "un dels més importants de Catalunya". Més d'un centenar de parades d'artesans posaran a la venda productes d'època amb el sistema de pagament basat en la moneda medieval comtal d'Empúries.



Crèixer en "qualitat"

L'esdeveniment, que rep anualment uns 40.000 visitants, es prepara també per a la celebració dels seus primers 30 anys d'història. Amb la mirada posada en aquesta efemèride, la direcció del festival treballa en un conjunt de millores que es podran visualitzar a partir de l'any que ve i que se centraran sobretot en convertir aquesta recreació històrica en "l'esdeveniment medieval de referència del sud d'Europa".

L'alcalde, Salvi Güell, però, ja ha avançat que la voluntat és créixer en "qualitat" i no en quantitat.