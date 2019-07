Aquest matí hi ha problemes per circular per l'AP-7 a Borrassà per l'incendi d'un camió de matinada.



Hi ha un sol carril obert en sentit nord i hi ha retencions, segons informa Infoautopistas.



L'incendi s'ha produït quan faltaven uns 20 minuts per la una de la matinada i ha cremat tota la tractora d'un camió a l'altura del quilòmetre 30, en sentit França, de l'autopista poc després de la mitjanit. Es tracta d'un punt proper a la sortida 4 de l'autopista i del peatge.



Un testimoni ha alertat el 112 que sentia detonacions al 112 per l'incendi del tràiler i ràpidament s'han activat els serveis d'emergències.



A causa del succés s'ha tallat la carretera en els instants després dels fets i es feien derivar els vehicles per la sortida de l'Escala.



Els Bombers hi han treballat amb deu dotacions i en arribar-hi ja han trobat que el conductor havia separat la tractora del camió, que ha cremat totalment. Aquest tràiler transportava carn i a causa de les flames ha cremat totalment.



Per acaba d'extingir el foc, pels volts de les tres de la matinada, els Bombers han activat també una retroexcavadora ara la zona per separar la càrrega.



La via s'ha reobert amb carrils tallats al cap d'un parell d'hores de l'incendi. I ara durant el matí, ja s'està retirant el camió.



Pels volts de les sis del matí, els Bombers ja s'han retirat del lloc.



A lloc hi han treballat els Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM i el servei d'Autopistas.



Així es veia l'incendi des d'una de les càmeres de trànsit d'Autopistas:





Continúa #AP7 cortada por un camión incenciado entre L'Escala - Figueres S. ->Francia. 1 km. de retención. Obligatoria sda. 5 - L'Escala. pic.twitter.com/6gdGU4qbxY — Tráfico Autopistas (@infoautopista) July 29, 2019