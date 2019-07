L'incendi d'un camió a Borrassà bloqueja part de l'autopista nou hores

L'incendi d'un camió, un tractor que transportava carn, a l'autopista a l'altura de Borrassà va comportar afectacions a la via i retencions durant nou hores.

L'incendi es va produir quan faltaven vint minuts per la una de la matinada. Es va tallar la carretera i es van desviar els vehicles per la sortida de l'Escala. Deu dotacions de Bombers van treballar en l'incendi. En arribar es van trobar que el conductor ja havia separat el tractor del camió, que va quedar calcinat. Al cap d'un parell d'hores es va reobrir la via però es va mantenir algun carril tallat fins al migdia. A lloc hi han treballat els Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM i el servei d'Autopistes.