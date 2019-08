Apareixen pintades reclamant la «destitució» del conseller Buch a la seu de JxCat a Figueres

Junts per Catalunya de Figueres denuncia que la seva seu ha estat objecte de pintades demanant la "destitució" del conseller d'Interior, Miquel Busch. La bretolada es produeix just l'endemà que els Mossos detinguessin vuit activistes per desordres públics en diverses accions de protesta que van tenir lloc entre el desembre i el maig passat. Als vidres de les instal·lacions hi han escrit 'Prou detencions!!!' i 'Defensar la terra no és delicte'. El col·lectiu la Forja de l'Alt Empordà ha donat suport a través de les xarxes socials a l'acte contra la seu del partit i l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha mostrat la seva solidaritat amb Junts per Figueres. "El diàleg és sempre la millor eina per avançar", ha manifestat en un tuit.





?? Donem suport i compartim l'acció de protesta que s'ha produït aquesta matinada a la seu de @Pdemocratacat a Figueres. A l'Alt Empordà ho tenim clar: #BuchDestitució!?



Tot el suport als companys @Arran_jovent i @SEPC_nacional detinguts ahir! pic.twitter.com/kElTFKV8CQ — La Forja - Alt Empordà (@laforja_ae) August 1, 2019