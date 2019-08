Bàscara fumiga punts estratègics per acabar amb la plaga de xinxes

Una empresa de serveis de plagues va portar a terme ahir al matí els treballs de fumigació per acabar amb la plaga de xinxes que des de diumenge afecta un sector de la població. S'ha fumigat en punts estratègics propers al camp de colza d'on provenen i a voreres de carrers. Altres poblacions gironines estan patint problemes similars. A Borrassà, per exemple, ja van fumigar fa poc més d'una setmana. A partir de les set del matí els membres de la brigada i els treballadors de l'empresa de plagues van desplaçar-se a diversos carrers propers a la carretera de Calabuig, on van establir petits perímetres de seguretat. L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, ha explicat que n'han quedat poques i que esperen que demà estigui tot net.