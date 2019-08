Corall extret per furtius al Cap de Creus, replantat a les Medes

Agents Rurals i biòlegs han retornat al mar les 150 colònies de corall vermell que el passat 17 de juliol van ser comissades arran d'una actuació contra els furtius al cap de Creus. El corall s'ha reintroduït dins el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

La reimplantació del corall és una tècnica que consisteix a mantenir viu el corall comissat dins d'uns aquaris per després cercar una zona idònia per reimplantar-lo mitjançant una massilla amb què s'uneix la base del corall amb la roca. Aquest procediment, que té per objectiu la regeneració d'aquest corall, es recull dins d'un protocol ja definit per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Ho han portat a terme membres de l'equip subaquàtic del Grup de Suport Marí del cos d'Agents Rurals, conjuntament amb biòlegs de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i de la Universitat de Barcelona, amb el suport dels patrons del Parc.

L'actuació del passat 17 de juliol va permetre comissar tres sacs de corall vermell extret il·legalment dins la zona del cap de Creus per un grup de corallers.

L'actuació de vigilància i inspecció va tenir lloc al Parc Natural de Cap de Creus, espai amb un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge com a instrument per a la delimitació definitiva dels espais inclosos en el pla d'espais d'interès natural (PEIN). Aquest espai ha estat declarat zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM).

Amb l'ajuda d'un helicòpter

L'operatiu, resultat de diversos dies de control i vigilància a la zona, va requerir l'ús de mitjans tan terrestres com aquàtics, i fins i tot aeris, amb l'ajuda d'un helicòpter que va poder filmar tot l'operatiu i va possibilitar el comís dels tres sacs de corall vermell extret il·legalment de la zona del cap de Creus.

Els sacs estaven amagats a uns 5 metres de fondària i contenien unes 150 colònies de corall, amb un pes total d'1,860 kg

Per a l'èxit de l'actuació, va caldre la coordinació d'un dispositiu format per inspectors de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a la demarcació de Girona, els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra.