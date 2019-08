Llançà posarà videovigilància a les zones de contenidors per frenar l'incivisme

L'Ajuntament de Llançà ha endegat els tràmits per poder instal·lar càmeres de videovigilància al municipi i començarà pels contenidors de deixalles per frenar els incívics. Fa unes setmanes es va emetre un ban en què es recordava que se sancionarà qui no gestioni correctament les deixalles. També se n'esperen instal·lar als accessos de la població i en llocs on pateixen robatoris.



Recentment es va emetre el ban que recordava que es prohibeix abocar escombraries fora dels contenidors o a la via pública. També s'alertava que cal llençar el paper, el vidre, els envasos lleugers i l'orgànica als punts habilitats per fer-ho i recorden que les infraccions es podran sancionar amb multes d'entre 100 i 400 euros.



«Llançà net»

La campanya per aturar aquesta problemàtica va començar l'any passat. L'Ajuntament, a través de la Policia Local, va finalitzar el 31 de desembre el període informatiu de la campanya «Llançà Net» per sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de col·laborar a tenir el municipi net i endreçat. A partir de llavors va decidir imposar sancions.

El nou pas serà instal·lar les càmeres de videovigilància que hauran de servir per dissuadir els incívics d'actuar incorrectament.



Implantació progressiva

L'alcalde de Llançà, Francesc Guisset (PSC), ha explicat respecte a la videovigilància que la voluntat és fer una implantació progressiva dels aparells i que en els propers mesos es decidiran els «punts calents» on s'han d'instal·lar.

És en aquest context que l'Ajuntament de Llançà vol implementar-ho, per exemple, a les entrades a la població però també en urbanitzacions on s'han produït robatoris darrerament a banda de diverses zones de contenidors.

Francesc Guisset assegura que l'objectiu és tenir un «municipi segur» i que, per això, han iniciat el procés per aconseguir els permisos. De moment, no s'ha definit quantes se'n posaran ni en quins punts perquè la voluntat és consensuar-ho amb la Policia Local i la ciutadania.

L'alcalde diu però que els aparells també podran facilitar altres tasques «assistencials» com ajudar a localitzar persones grans que s'hagin perdut. Hi ha diverses poblacions com Figueres, la Jonquera o Platja d'Aro que disposen de càmeres.