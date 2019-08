Apareixen nous focus de la plaga de xinxes a Bàscara

Bàscara està patint nous focus de la plaga de xinxes. L'Ajuntament ha decidit fumigar els camps de colza on hi hagi l'insecte per evitar que la situació sigui encara pitjor.

Les xinxes han aparegut en aquesta ocasió als masos de Calabuig, segons ha informat l'alcalde, Narcís Saurina.

El govern municipal ha informat als veïns que es pretén intentar eliminar les xinxes existents per evitar l'eclosió de nous ous que puguin produir una plaga encara major.

S'està a l'espera que el vent afluixi per començar a fumigar.

Les tasques les portarà a terme la mateixa empresa que dimecres va fumigar al sector oest, a la carretera de Calabuig.

En aquesta ocasió segons ha explicat l'alcalde, només s'actuarà als camps de conreu per frenar la sortida dels insectes que a les hores de més calor envaeixen els habitatges propers.

L'Ajuntament ha informat als veïns que el producte utilitzat, així com l'empresa fumigadora estan degudament autoritzats per la Generalitat i que les actuacions de desinsectació ja es realitzen habitualment en els camps en períodes de conreu.

Per tant, manifesten que no hi ha perill per a la població i que en un parell de dies s'espera posar fi a la plaga.

Borrassà va ser la primera població on es va comunicar que hi havia la plaga de xinxes, tal com va publicar Diari de Girona. Després de Bàscara han estat diverses les poblacions on han detectat l'insecte.

Des del departament d'Agricultura de la Generalitat han informat avui que s'ha identificat l'espècie de la plaga de xinxes que s'ha localitzat a diferents poblacions.

Es tracta de Nysius ericae. Apareix en zones rurals i amb la calor va a les cales i llocs ombrívols buscant humitat i frescor.

Constaten que no piquen a les persones.