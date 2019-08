Detectat al cap de Creus el primer niu amb tres polls d'àliga cuabarrada en deu anys

Un equip de biòlegs ha localitzat al cap de Creus el primer niu d'àliga de cuabarrada amb tres polls que es troba a Catalunya en els darrers deu anys. Es considera una troballa «excepcional» i important perquè des del 2005, la reproducció d'aqueseta espècie amenaçada ha anat a la baixa. Actualment la mitjana anual es troba per sota d'un poll per parella. Els polls ja han agafat el pes suficient per a emprendre el vol. A Catalunya hi ha actualment unes 79 parelles, 6 de les quals a Girona.

El niu pertany a una parella d'àliga cuabarrada present en aquesta àrea fa pocs anys. El 2014 va criar per primer cop, i també el 2015, però feia tres anys que no es reproduïa.

L'equip de biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), en col·laboració amb el Grup de suport de Muntanya del cos d'Agents Rurals, van detectar el niu en un punt del Parc Natural de Cap de Creus.

Les postes triples i la cria de tres polls en l'àliga cuabarrada són força rares a Catalunya, on les àligues usualment ponen dos ous o a vegades un, ha informat la Generalitat. Els factors que incideixen en postes elevades són desconeguts, però poden estar relacionats amb una abundància important d'aliment al medi, amb el «descans reproductor» algunes temporades i les característiques individuals dels exemplars.

L'abundància, però, d'aliment al medi durant el període previ a la posta permet que la femella pugui assolir una bona condició corporal i realitzar una posta elevada i viable, així com posteriorment criar els tres polls amb èxit.



Evitar que se'ls destorbi

La Generalitat intervé tenint cura de l'entorn on habita i minimitzant les activitats humanes que destorbin l'espècie i posi en perill l'èxit reproductor. També du a terme actuacions per garantir la presència de les seves preses potencials, com ara millores de l'hàbitat o repoblacions. A més, en col·laboració amb empreses elèctriques intervé per reduir l'impacte d'aquestes infraestructures sobre la mortalitat de l'espècie.

L'Equip de Biologia de la Conservació (UB-IRBio) és un grup de referència des del 1980 en la recerca de l'ecologia de l'àliga perdiguera o cuabarrada i en l'aportació de solucions per millorar-ne la conservació.

La Generalitat porta a terme el seguiment de la població d'aquesta espècie, que va patir una gran davallada durant els anys vuitanta i noranta, quan va arribar a uns mínims històrics, però en els darrers anys la població s'ha estabilitzat i s'observa la colonització d'alguns territoris. En l'actualitat, prop del 80% de les poblacions europees d'àliga perdiguera es troben a la península Ibèrica.

A Catalunya, de les 85 parelles estimades el 1980 es va passar a només 65 censades l'any 2000. Des de llavors, la població s'ha anat recuperant progressivament, fins a les 77-79 actuals, 6 a la demarcació de Girona.

Catalunya és l'únic indret de la península Ibèrica on la població d'àliga cuabarrada s'està recuperant.