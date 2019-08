L'Ajuntament de Bàscara denuncia un nou acte vandàlic al mirador

L'Ajuntament de Bàscara ha patit un nou cas de vandalisme amb el llançament per un barranc del banc del mirador. Des del govern municipal informen que es va trobar a faltar dilluns però ahir es van adonar que s'havia llançat. Ara es mirarà com es treu del lloc poc accessible on s'ha localitzat.

Fa dos dies l'Ajuntament va informar d'actes vandàlics al pavelló a ple dia. De nou demanen «que tothom que vegi comportaments d'aquest tipus o conductes sospitoses o incíviques avisi immediatament». Constaten que pateixen «un augment de casos de vandalisme i agrairíem l'ajuda de tothomi». «Ens representen unes despeses del tot innecessàries a la ja delicada situació econòmica que patim», diuen.