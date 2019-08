Una dona és rescatada quan s'estava ofegant a la platja de Roses

Una dona de 77 anys de nacionalitat espanyola i veïna de Barcelona va haver de ser rescatada en estat crític ahir després de gairebé ofegar-se a la platja de Roses. El SEM la va evacuar fins a l'hospital Josep Trueta de Girona en l'helicòpter medicalitzat.

El succés va tenir lloc quan passaven pocs minuts d'un quart d'una en un punt de la la platja de Santa Margarida, tal com van confirmar fonts de Protecció Civil. El 112 va rebre l'avís que hi havia una dona d'edat avançada que s'ofegava a l'aigua. Ràpidament els serveis de socorrisme la van extreure del mar inconscient i amb molts problemes per respirar. Li van practicar les maniobres de reanimació i la dona va remuntar. Va ser traslladada en estat crític al Trueta. A l'incident també hi va actuar la Policia local de Roses. En el moment del succés onejava la bandera groga per tramuntana.