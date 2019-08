Explosió de gas en un restaurant de Cadaqués amb clients a dins

Explosió en un restaurant de Cadaqués sense ferits. Dijous a la nit es va produir una fuita de gas butà a l'establiment i la deflagració va destrossar l'envà de la cuina així com alguna peça de mobiliari. Els fets es van produir pels volts de les nou en un restaurant de la riba del Poal. Els Bombers van activar cinc dotacions en rebre l'avís d'una explosió.

Ràpidament van comprovar que no hi havia cap afectat i van poder veure que la deflagració procedia de la cuina. I que s'havia produït per una fuita de gas butà.

Malgrat l'ensurt, no es va haver de lamentar cap ferit. El restaurant en el moment dels fets estava obert i hi havia una taula amb clients a l'exterior i el personal de l'establiment. Cap d'ells va resultar ferit.

A causa del succés, l'envà de la cuina i part del mobiliari van resultar danyats.

Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Local de Cadaqués i el SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).