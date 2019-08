Un quilòmetre de top manta

Més d'un quilòmetre de manters ocupen des de fa uns dies el passeig de Roses, des del nucli urbà fins a Santa Margarida. Els venedors envaeixen l'espai públic i se situen allà on ho han anat fent des de fa anys. Ocupen el carril bici, l'espai de vianants i ofereixen milers de productes de tota mena. L'Ajuntament es troba un estiu més desbordat per la situació. Aquesta temporada ha optat per promoure actuacions policials fora de la zona de venda. El regidor de Seguretat, Joan Plana (ERC), assegura que s'ha comissat la mateixa quantitat de mercaderies en unes setmanes que en tot l'any passat. Els comerciants, de la seva banda, lamenten una vegada més de les enormes pèrdues econòmiques. De moment els Mossos d'Esquadra no han actuat a Roses contra el top manta.

La situació al municipi no és nova i és la mateixa que pateixen altres indrets com Barcelona, amb la diferència que Roses és un municipi amb 20.000 habitants que a l'estiu pot superar els 100.000. La policia local disposa de 44 agents i, a l'estiu, de 52.

Als venedors se'ls pot veure durant tot el dia en zones. A partir de les nou del vespre la imatge és d'un immens mercat. Es pot recórrer més d'un quilòmetre sense cap espai buit per a una sola manta més. Un passeig per la zona permet observar l'arribada de persones carregades de bosses per proveir de mercaderia, la majoria falsificacions, pels corredors que donen accés al passeig. Rellotges, roba, sabates o bosses de mà són alguns dels productes de l'extens «catàleg». Una part dels venedors se senten representats per una associació i defensen la necessitat de sobreviure, però l'Ajuntament precisa que actuen unitàriament. Al passeig s'hi arriben a concentrar al voltant de mig miler de manters i altres persones que desenvolupen altres funcions dins la macroestructura. El regidor de Seguretat constata que és «innegable» l'impacte que genera aquesta imatge i admet la impossibilitat de lluitar contra això.

Les primeres setmanes de juliol es va produir un descens del nombre de manters perquè «van tenir problemes per trobar allotjament; agafen pisos ocupats i a l'estiu els relloguen, i els ha costat molt trobar pisos», explica Plana. Però «els darrers dies la tendència ha variat». Per combatre el top manta, diu, «la presència uniformada al passeig no ha donat resultats especialment satisfactoris». Per això l'Ajuntament ha optat per desplegar operatius d'agents de paisà «abans d'arribar al passeig, cosa que garanteix molt millor la seguretat dels mateixos agents, dels vianants i els manters», explica Plana. Cada operació al passeig, «a banda de mala imatge, era un problema d'ordre públic, que requeria una inversió d'agents espectacular», exposa el regidor, que està convençut que amb el dispositiu actual millora l'efectivitat, ja que el volum de comissos és molt superior al d'altres anys.



3.000 vambes en un operatiu

Dimecres passat van ser comissardes en una única operació 3.000 vambes. Un exemple que l'objectiu és «comissar tot el que sigui possible i que el negoci no sigui rendible», diu el regidor. A Roses descarten ocupar l'espai com a Barcelona perquè «és insostenible en el temps i és a costa d'una quantitat ingent de recursos». La part negativa, diu, «és que pot generar imatge d'inacció». Ahir l'Ajuntament es va reunir amb l'Associació de Comerciants de Santa Margarida. El president, Ricardo Moraes, assegura que «els venedors s'han adonat que la policia no va al passeig i que no passa res», i que si a Barcelona tenen problemes acabaran venint a Roses. La imatge de manters a la sorra amb la mercaderia i la policia al passeig ja no hi és. Moraes diu que tenen pèrdues en vendes i en el lloguer d'apartaments.