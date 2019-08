ERC de l'Escala demana un esforç per evitar perdre el club de natació

ERC de l'Escala ha demanat al govern escalenc durant el ple ordinari celebrat aquest dilluns 29 de juliol que faci un esforç veritable per evitar la dissolució del Club Natació el Cargol després que hagin anunciat que deixarien l'activitat.

«Segons s'ha pogut saber des d'ERC, un cop parlat amb alguns membres del club, el problema principal que tenen és no disposar d'un espai en condicions per poder dur a terme els entrenaments», van manifestar. S'ha intentat en diverses ocasions arribar a acord entre el club i l'empresa gestora de la piscina (equipament municipal gestionat per una empresa privada) però no s'ha aconseguit arribar mai a un tracte satisfactori per a les dues parts.

Des d'ERC s'ha demanat al regidor d'esports que reprengui converses i que des de l'Ajuntament es faci un pas més per aconseguir que els membres del club puguin seguir nedant. Els republicans són conscients que l'empresa vetlla pels seus interessos econòmics i necessita, de ben segur, una compensació econòmica per cedir l'espai en les hores d'entrenament idònies per als nens i nenes que practiquen aquest esport. És aquí on, des d'ERC, es creu que s'ha d'incidir i arribar a un pacte, si cal econòmic.