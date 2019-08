Un home de 45 anys mor mentre feia pàdel surf a una platja de Cadaqués

Un home de nacionalitat francesa de 45 anys va morir ahir al migdia a Cadaqués mentre es trobava a la platja Llané petit. L'home, que segons testimonis es trobava fent pàdel surf a la platja va caure de sobte a l'aigua. Cinc persones van trucar al telèfon d'emergències 112 per avisar dels fets. Diverses persones van dur l'home a una plataforma flotant propera i amb l'ajuda d'un metge que es trobava a la zona el van intentar reanimar.

Ràpidament s'hi va afegir una ambulància bàsica del SEM que va seguir les tasques de reanimació i també hi va arribar una unitat avançada del SEM. Malgrat els esforços no es va aconseguir reanimar l'home, i finalment va morir. L'home es trobava en companyia de la seva mare i la seva filla de només 4 anys que van patir una crisi nerviosa i van haver de necessitar també atenció. En l'emergència també hi van intervenir els Mossos, la Policia Local, una dotació de Bombers i la Guàrdia Civil, cos que es fa càrrec d'instruir les diligències.

La platja on es trobava el ba­nyista no disposa de cap servei de vigilància i ni de socorrisme específic. Amb aquesta, ja se sumen vuit víctimes ofegades a les platges gironines. Exceptuant una víctima que va morir ofegada a una piscina, set han mort a platges de l'Alt Empordà.

Accident a Roses

Ahir al matí un helicòpter es va endur un home d'aproximadament 50 anys que, suposadament, va xocar mentre anava amb moto d'aigua contra un vaixell a la zona del port de Roses.