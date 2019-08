L'Escala comprarà una finca per 430.000 euros al costat del CAP

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat l'adquisició d'una finca de més de mil metres quadrats al costat de la Policia Local i el Centre d'Atenció Primària preveien la necessitat, tant d'ampliar el centre sanitari com de disposar d'una comissaria per a la Policia Local. La compra es farà per 430.000 euros.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha manifestat que «aquest és un acord important per al present i el futur d'aquest entorn, on hi ha dos equipaments importants que amb aquesta adquisició permet plantejar qüestions com l'ampliació de la comissaria o possibilitat més espai d'aparcament, entre altres qüestions». Per Puga aquesta «és una aposta amb un clar interès públic».

El ple ordinari corresponent al mes de juliol va aprovar l'adquisició dels terrenys. L'Ajuntament ja va fer una reserva de 430.000 euros en un ple anterior per tal de poder fer front a aquesta adquisició.

El CAP està situat al carrer Grega i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local entre aquest carrer i el Garbí. Ambdues policies comparteixen la mateixa comissaria però s'ha de disposar d'un mòdul prefabricat per a la Policia Local per poder disposar d'espai. Això genera certes incomoditats i des de fa temps es planteja la necessitat que disposin d'unes noves instal·lacions. El terreny permet plantejar-ho a la mateixa zona.